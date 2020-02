Neymar vio la roja en el PSG vs. Girodinis de Budeos. El futbolista brasileño se calentó y salió del campo enfurecido por la cartulina que lo envió a los vestuarios antes que termine el encuentro. De inmediato, varias teorías emepezaron a rondar por los medios parisinos debido que no podrá estar presente la próxima semana, días que coinciden con el Carnaval de Rio.

‘Ney’ ya publicó en sus redes sociales que no acudirá a Brasil, pero sí es cierto que tendrá tiempo de sobra como para ausentarse y llegar a vivir los últimos dos días de la celebración carioca.

No será parte del partido del próximo sábado, de modo que tendrá un par de semanas para ponerse a punto, así que perder dos días no le perjudicaría siempre y cuando el PSGH conceda permiso, algo que está más cerca del no que del sí por la cercanía con los encuentros de Champions League.

“Con inmensa felicidad, anuncio que seré baja en el carnaval de 2020. Eso es. Esta vez no habrá polémica”, reveló Neymar en sus redes sociales.

Triunfo trabajado y ajustado

Cavani, que poco a poco acumula tiempo de juego, después de una primera parte de temporada lesionado, lo que le hizo perder la titularidad en favor de Mauro Icardi, salió al rescate del PSG, logrando su gol 200 con la camiseta parisina, que supuso el empate a un gol provisional (25) después de que el surcoreano Ui-Jo Hwuang hubiese adelantado a los visitantes (18).

Al descanso se llegó con empate, pero a dos goles, después de que los brasileños Marquinhos (45+2) y Pablo (45+6) marcasen para sus respectivos equipos, en el caso del central del Burdeos tras un grave error del portero español Sergio Rico, que este domingo dejó en el banquillo al costarricense Keylor Navas.

De nuevo Marquinhos (63) y Kylian Mbappé (69) parecieron sentenciar el triunfo para los parisinos en la segunda parte, pero el español Rubén Pardo, de un potente derechazo a la escuadra, anotó el 4-3 que dio algo emoción al partido (83), aunque el marcador ya no se movió más.