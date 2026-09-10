Neymar volvió a ser protagonista, aunque esta vez no dentro de la cancha. El atacante del Santos estuvo presente en las tribunas de la Vila Belmiro durante el duelo ante Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tuvo un intercambio con un hincha del conjunto visitante.
El brasileño, que actualmente se encuentra lesionado, fue provocado por los aficionados del ‘Galo’. Ante los gritos, Neymar respondió con una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
“¡Sin rodilla soy mejor que todo vuestro equipo!”, lanzó el atacante, en referencia a sus problemas físicos.
La respuesta de Neymar se produjo durante la victoria del Santos por 2-0 sobre Atlético Mineiro en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Willian Arão y Oliva marcaron los goles del conjunto paulista.
Neymar no pudo participar del encuentro debido a una nueva lesión muscular. El delantero sufrió el problema físico durante el partido contra Palmeiras.