Neymar volvió a ser protagonista, aunque esta vez no dentro de la cancha. El atacante del Santos estuvo presente en las tribunas de la Vila Belmiro durante el duelo ante Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tuvo un intercambio con un hincha del conjunto visitante.

El brasileño, que actualmente se encuentra lesionado, fue provocado por los aficionados del ‘Galo’. Ante los gritos, Neymar respondió con una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“¡Sin rodilla soy mejor que todo vuestro equipo!”, lanzó el atacante, en referencia a sus problemas físicos.

“CON UNA RODILLA SIGO SIENDO MEJOR QUE TODO TU EQUIPO”



Neymar Júnior, contra un hincha de Atlético Mineiro. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/qWBKnMFDr3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 10, 2026

Santos ganó y tomó ventaja

La respuesta de Neymar se produjo durante la victoria del Santos por 2-0 sobre Atlético Mineiro en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Willian Arão y Oliva marcaron los goles del conjunto paulista.

Neymar no pudo participar del encuentro debido a una nueva lesión muscular. El delantero sufrió el problema físico durante el partido contra Palmeiras.