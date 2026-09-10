Por Redacción EC

Neymar volvió a ser protagonista, aunque esta vez no dentro de la cancha. El atacante del Santos estuvo presente en las tribunas de la Vila Belmiro durante el duelo ante Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tuvo un intercambio con un hincha del conjunto visitante.

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