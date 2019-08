Neymar, protagonista de una demoledora portada de France Football

La prestigiosa revista France Football criticó, en su última portada, la reciente imagen que viene exhibiendo Neymar, quien desea irse del París-Saint Germain por desacuerdos con la directiva y afición.

En la tapa de la revista francesa se observa una fotografía entera de Neymar, vestido de manera casual, acompañada de frases que lapidan la última parte de su trayectoria.

La última edición de la revista France Football. (Foto: Difusión)

"Una carrera que no avanza", "una imagen derrumbada" y "un traspaso sin rumbo" son los tres enunciados que resumen el presente nefasto e incierto de quien fuera la última gran apuesta del París-Saint Germain en el mercado de transferencias.

Neymar no ha sumado minutos en la reciente temporada de la Ligue 1, puesto que mientras no solucione su futuro tendrá que quedarse apartado del primer equipo así el entrenador desee considerarlo.

"La posición del club es que, si la situación no es clara, no puede jugar. (...) Si la situación está clara mañana, podrá jugar, si no, no", dijo Thomas Tuchel en rueda de prensa.

Desde que Neymar llegó al París-Saint Germain ha conseguido dos títulos de Ligue 1. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado en Champions League, certamen en donde no supo superar la llave de octavos de final.