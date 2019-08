Neymar, el protagonista de la novela de moda en Europa | OPINIÓN

Desde que Neymar dejó de formar parte del FC. Barcelona y pasó al Paris Saint-Germain en agosto de 2017, se especuló mucho sobre una posible llegada a Real Madrid al finalizar la temporada porque maquillaría el salto al clásico rival. El traspaso más caro en la historia del fútbol (222 millones de euros) llegó por todo lo alto a Francia, con ganas de tener el protagonismo que Messi tenía en España y la ilusión de obtener su primer Balón de Oro. Sin embargo, ello no sucedió, por el contrario, su aparición fue como el de una estrella fugaz.

En PSG, Neymar cumplió el papel de antagonista varias veces. Se habló mucho de conflictos en la interna, con compañeros de equipo: Edison Cavani y Kylian Mbappé. Pero lo peor fue que no logró tener una actuación destacada, que valieran los más de 200 millones de euros desembolsados por el club. En la temporada pasada no estuvo ni entre los tres mejores del mundo según la FIFA. Eso lo habría llevado a tomar la decisión de dejar Francia para volver a España.

¿Real Madrid o Barcelona?

El jugador no ha ocultado su preferencia para volver a Barcelona, seguro por la buena relación que tuvo con Lionel Messi y Luis Suárez. Para que esto se concrete, según informa la prensa de ese país, PSG habría pedido a Philippe Coutinho, Nelson Semedo, a un tercer jugador y 100 millones de euros. Precio que los catalanes no están dispuestos a pagar.

Esta situación favorece a Real Madrid, porque la relación entre los directivos es mejor y desde el diario español 'Marca' aseguran que “sólo queda embocar” para que Neymar sea merengue y forme un tridente de ataque con Karim Benzema y Eden Hazard. Una delantera que ilusiona al mismo Gheorghe Hagi con la Champions.

Las negociaciones llegarán a su punto más caliente este jueves cuando los presidentes de los clubes involucrados se encuentren en la reunión del comité ejecutivo de la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (ECA), en donde participan los representantes UEFA más importantes. Es inminente que, en ese lugar, Nasser Al Khelaifi, Josep Maria Bartomeu y Florentino Pérez traten el caso Neymar.

Al parecer Barcelona tendría cierta ventaja, porque Neymar guarda una amistad con sus excompañeros, principalmente con Gerard Piqué. Pero, en el plano ejecutivo, todo estaría arreglado para que se ponga la del Real Madrid.

Neymar en Barcelona estará mejor rodeado, conoce a sus compañeros y estará bajo el mando de un técnico que ha construido un equipo demoledor, pero que está en deuda con la Champions League. Los blaugranas son los mejor reforzados de Europa.

En Real Madrid la llegada de Neymar no acapara el sueño de sus hinchas, pues no es una prioridad. El club blanco no estuvo interesado por el futbolista hasta hace una semana. Los de Chamartín no necesitan más delanteros, sino un funcionamiento verdadero, situación que no se ha visto en los últimos amistosos. Los merengues más que un extremo, necesitan un volante de contención fuerte y un centro delantero.

En unos días conoceremos el final de esta novela.