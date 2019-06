"Nos faltó autoridad, soy el primer culpable", dice el presidente de PSG sobre Neymar

Pese a la enorme inversión realizada por Paris Saint-Germain (PSG), los resultados deportivos del equipo han sido decepcionantes y uno de los aspectos más criticados ha sido la falta de compromiso de varios futbolistas, siendo Neymar el principal foco de estos comentarios.

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG recientemente ha hablado con claridad sobre el tema en una entrevista –a publicarse el martes– con France Football. Un adelanto de la nota ya se ha publicado y ha dado mucho de qué hablar en Francia.

"Nadie obligó a Neymar a firmar aquí", dijo el hombre fuerte del club parisino sobre los rumores que hablan de los deseos que tendría el brasileño de volver a España. También hubo tiempo para dejar en claro que la institución busca que sus jugadores estén involucrados con el desarrollo de esta.

"Quiero a jugadores dispuestos a dar todo por defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Con aquellos que no quieren o no lo entienden, vamos a vernos y a hablar sobre ello", sostuvo Al Khelaifi.

"Por supuesto, hay contratos que deben respetarse, pero ahora la prioridad son todos los que forman parte del proyecto", añadió el también presidente de la cadena Bein Sports. En el caso de Neymar, el vínculo con Paris Saint-Germain se extiende hasta 2022.

Así como fue crítico, el presidente de PSG también admitió sus culpas y dijo que debió ser más firme con los problemas de conducta de Neymar y otros futbolistas, a la vez que prometió enmendarlo.

"A todos nos faltó carácter y autoridad. A mí el primero, lo reconozco. No quiero huir de mis responsabilidades, Soy el primer culpable. No quiero ocultar o culpar a los demás, a los jugadores y al entrenador. Si no funcionó esta temporada, es mi culpa primero. Pero eso va a cambiar", explicó el qatarí.