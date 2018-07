Neymar se queda en el París Saint-Germain: "Quiero triunfar en ese club"

El astro brasileño Neymar anunció la noche del jueves en Sao Paulo que permanecerá en el París Saint-Germain, poniendo fin a días de especulaciones en los medios sobre su continuidad en el club francés.

"Me quedo, me quedo en París, tengo un contrato... Las especulaciones, creo que la mayoría de la prensa (...) ellos no saben del objetivo, del por qué fui a Paris", afirmó el jugador más costoso de la historia del fútbol.

Neymar alzando el último título del PSG, Copa de la Liga. (Foto: EFE)

"Yo quiero triunfar en ese club, quiero vencer y espero que esta temporada sea una temporada maravillosa", insistió Neymar Jr., quien celebró en Sao Paulo una subasta para ayudar a niños de barrios conflictivos a través de proyectos deportivos y de educación.

El Paris SG pagó 222 millones de euros al FC Barcelona en agosto de 2017 para lograr el traspaso de Neymar, convirtiéndose en el futbolista más costoso de la historia.

Con el equipo francés, el brasileño ha disputado 30 partidos y ha anotado 28 goles en la más reciente temporada, en la que ganó la Ligue 1, la Copa Francia y la Copa de la Liga.

Neymar mantuvo un perfil bajo tras el Mundial Rusia-2018, en el que no pudo evitar la eliminación de la selección brasileña en cuartos de final ante Bélgica (1-2).

(AFP)

