Mauro Icardi ha descubierto una nueva posición dentro del campo. El goleador argentino se ha llevado los aplausos en las prácticas de PSG, previo a los cuartos de final de la Champions League, al ganarle un desafío y atajarle un gol a Neymar , quien ha felicitado las condiciones de su compañero bajo los tres palos.

El goleador demostró sus reales condiciones de pararse bajo los tres palos ante cualquier emergencia, así se lo hicieron saber sus compañeros de PSG y el gaucho, emocionado, ha compartido el divertido momento en sus redes sociales que ha conseguido miles de reproducciones por lo espectacular de la jugada.

Neymar ha sido uno de los primeros en darle me gusta a la publicación. “Me lo paró, el Mauro Icardi me lo paró” comentó el post el brasileño a modo de broma y no dejó de mostrarse sorprendido por la reacción felina del argentino que este miércoles lo acompañará con intensión de demoler el arco del Atalanta, de Italia, uno de los equipos con mejor estadística de goles a favor en la Serie A.

Wanda Nara, esposa y representante de Mauro Icardi, no podía quedarse al margen de los comentarios y reconoció que la estrecha amistad de su pareja con el costarricense, Keylor Navas, ya “empezó a dar sus frutos”. El argentino será uno de los los jugadores llamados a trazar el destino de PSG en la Champions League, a la espera que Kylian Mbappé confirme su recuperación para formar una de las duplas más temidas este miércoles en el Estadio Da Luz en Portugal.

