Neymar rechazó responder pregunta relacionada sobre su futuro en el PSG

Neymar rechazó responder a una pregunta sobre su futuro en el PSG, después de recibir el premio al mejor jugador del campeonato francés 2017-2018, en la ceremonia de trofeos del sindicato de jugadores.



A la cuestión sobre si seguirá en el PSG el próximo año, Neymar señaló en zona mixta a los periodistas: "En todos los mercados, se habla de estas cosas. No estoy en un momento para hablar de cualquier cosa. Todo el mundo sabe lo que he venido a hacer aquí, los objetivos que tengo. Ahora mi objetivo es la Copa del Mundo, no hablar de traspaso o no, me he pasado mi vida entera, en cada mercado, haciéndolo, es un poco molesto".



¿Te quedas?, contratacaron los periodistas y Neymar no respondió. Lesionado en el pie derecho el 25 de febrero y operado a principios de marzo en Belo Horizonte (Brasil), el crack del fútbol galo siguió un programa de recuperación cerca de Rio de Janeiro, antes de regresar a París a finales de la semana pasada.



El pasado fin de semana, Neymar publicó en redes sociales un mensaje que llamó la atención de varias personas. "Orgulloso de usar la nueva camiseta y continuar dando alegría a todos".



El mensaje, en inglés y en portugués, e ilustrado con una foto suya vistiendo la nueva camiseta del PSG, llega mientras el jugador más caro de la historia (222 millones de euros) es objeto de incesantes rumores de traspaso.



Los medios de comunicación españoles hablan desde hace varias semanas de contactos entre el clan Neymar y el Real Madrid, sin ninguna confirmación oficial.



Fuente: AFP