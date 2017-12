Neymar y Piqué conversaron como dos amigos que no tienen tapujos a la hora de declarar. El astro del PSG y la estrella del Barcelona, hablaron del Mundial 2014 y de lo que les espera en el de Rusia 2018. El español fue el entrevistador y el brasileño el entrevistado, en una divertida conversación de dos amigos que llegó a su punto más memorable cuando el paulista confesó que "lloró una semana", tras la lesión que lo dejó fuera de Brasil 2014.

Piqué, en su faceta de entrevistador, le preguntó a Neymar sobre su peor y mejor momento con la selección brasileña. El jugador del PSG no lo pensó mucho y recordó la dura semana que le tocó vivir en el Mundial Brasil 2014.

"Mi mejor momento de la selección brasileña, creo que es ahora. Y lo peor, lo peor ... tuve muchos momentos que no fueron buenos. Pero, es el de la lesión. La lesión fue mi peor momento debido a la semana que pasé y todo eso. Sólo lloraba en casa. Yo veía a mi madre y mi padre llorando, todo el mundo triste, mis amigos, familia. Ese para mí fue el peor momento", comentó Neymar con cierto tono de pena.

Gerard Piqué le recuerdó el momento de la lesión y Neymar reveló detalles de aquella situación. Tras la fuerte entrada de Camilo Zuñiga, el brasileño se desplomó y Marcelo intentó ayudarlo.

"Cuando me atacó, sentí una reacción. Pero intenté levantarme. Yo estaba con mucho dolor y yo recuerdo que mi cabeza estaba en el suelo. Y Marcelo estaba diciendo: "No, no, llama a los médicos". Y yo dije: "No, no, no. Quiero jugar ", porque yo quería marcar. Porque yo estaba loco (risas)... No podía girar y los médicos entraron. "¿Cómo estás?". "No, no, no, voy a continuar", expresó Neymar brindando un panorama más detallado de ese triste momento.