Neymar Jr no sabe lo que es disputar un partido de fútbol oficial desde el 17 de octubre del año pasado, debido a que se lesionó de gravedad en el duelo por Eliminatorias sudamericanas entre Brasil y Uruguay en Montevideo, sin embargo, eso no fue impedimento para que el crack brasileño realicé un evento en crucero, que fue muy criticado.

El ‘10′ de Al Hilal estuvo en el ojo de la tormenta, debido a que participó de su crucero estando lesionado, pero al parecer las críticas no le afectan mucho al jugador.

“Quién sabía que tendría mi nombre en un crucero. Nunca me imaginé eso y poder disfrutar, sentir el cuidado de mi gente y ver a mi familia divirtiéndose fue realmente diferente. Desafortunadamente no puede atender a todos en el barco, pero lo hice lo mejor que pude... para los que no fueron mis condolencias”, expresó Neymar.

Neymar se perderá la Copa América de 2024, según médico de Brasil

El astro brasileño Neymar se perderá la Copa América de 2024, que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio próximos, debido a la grave lesión en la rodilla izquierda que sufrió en octubre, dijo este martes el médico de la selección de Brasil.

“No va a tener tiempo (de recuperarse para jugar el torneo), es muy temprano. No vale la pena quemar las etapas para recuperarlo antes de tiempo y correr riesgos innecesarios”, dijo Rodrigo Lasmar en entrevista con la brasileña Rádio 98 fm.

Lasmar, quien a principio de noviembre operó al ‘10′ en una clínica de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, aseguró que la recuperación debe tardar al menos nueve meses, por lo que “la expectativa” es que el atacante vuelva al campo recién en agosto.

“Necesitamos tener paciencia. Hablar de retorno antes de nueve meses es precoz, ese es el concepto mundial para una recuperación de ligamento”, agregó.