Neymar: Rivaldo aseguró que el crack del PSG jugará por Real Madrid

Rivaldo conversó con "TV Globo" sobre la situación de Neymar en el PSG. El ex futbolista tiene claro que su compatriota debe salir del cuadro parisino y llegar a un equipo de la magnitud del Real Madrid.

"Al Barcelona no volverá. Muy difícil quedó su situación allí. Y según la información que me llega de gente cercana y por todo lo que he escuchado últimamente, creo que es muy probable que se vaya al Real Madrid. Y allí sí, yo creo que él puede ser el mejor jugador del mundo", afirmó Rivaldo.

La llegada de Neymar al club de París disgustó a propios y extraños, entre ellos al ex jugador del Barcelona: "Yo ya dije que Neymar puede ser el mejor jugador del mundo. Pero yo creo que, si se queda en el PSG, nunca lo logrará. Él tiene que dejar el PSG".

Y agregó: "Si miras a Inglaterra, España, Italia, Alemania... es diferente. Hablo del fútbol, de la competencia".

Recordemos que Neymar se encuentra en recuperación tras la lesión sufrida a finales de febrero. El brasileño volverá a las canchas a inicios de mayo y tendrá el tiempo justo para llegar a Rusia 2018.