Resumen

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Santos baja precio de entradas a un dólar por ausencia de Neymar en plena crisis deportiva. (Foto: Getty Images)
Santos baja precio de entradas a un dólar por ausencia de Neymar en plena crisis deportiva. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La ausencia de Neymar sigue golpeando fuerte a Santos, tanto en lo futbolístico como en lo económico. Este lunes, el delantero no entrenó junto al plantel por el edema que sufre en el gemelo derecho y todo apunta a que no volverá a jugar con el ‘Peixe’ hasta después del Mundial 2026.

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