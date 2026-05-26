La ausencia de Neymar sigue golpeando fuerte a Santos, tanto en lo futbolístico como en lo económico. Este lunes, el delantero no entrenó junto al plantel por el edema que sufre en el gemelo derecho y todo apunta a que no volverá a jugar con el ‘Peixe’ hasta después del Mundial 2026.

En medio de ese panorama, el club tomó una decisión que llamó la atención en Brasil: bajar las entradas a apenas cinco reales (un dólar) para el partido ante Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana y también para el duelo del fin de semana por el Brasileirao. La medida busca asegurar una buena presencia de hinchas en Vila Belmiro.

Neymar no participó de la última práctica dirigida por Cuca y quedó descartado para el encuentro copero de este martes. Luego de eso, el atacante deberá incorporarse a la concentración de la selección brasileña en Granja Comary, por lo que su regreso con Santos recién se daría después de la Copa del Mundo.

Neymar se perderá los próximos partidos de Santos. (Foto: Getty Images)

Santos es último en su grupo de la Sudamericana con apenas cuatro puntos y está obligado a ganar para seguir con chances de avanzar. Además, en el Brasileirao ocupa puestos de descenso y atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada.

Sin Neymar en cancha y con el equipo peleando por no hundirse, Santos intenta apoyarse en su gente para salir adelante. Por eso apostó por precios populares en un momento donde cada partido empieza a sentirse como una final.

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