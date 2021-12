Si bien Neymar se encuentra lesionado y lejos de las canchas por varias semanas, igualmente se las arregla para darse sus lujosos gustos, sobre todo estando tan cerca de una fiesta mundial como lo es Año Nuevo. En esa línea, el actual futbolista del PSG fue nuevamente noticia por construir una discoteca subterránea en su mansión en Mangaratiba, situada en la Costa Verde de Rio de Janeiro.

De acuerdo a imágenes compartidas por la prensa de espectáculos de Brasil, la discoteca subterránea de ‘Ney’ cuenta con un amplio espacio para los invitados, con jardín incluido, y tiene todo lo necesario para disfrutar de una gran fiesta. Además, indican que los músicos vienen realizando pruebas de sonido para la fiesta que organizará la estrella el viernes 31 por la noche.

De esta manera, Neymar tendría decidido recibir el Año Nuevo en Brasil y no en las playas de Bahía como había acostumbrado a todos sus seguidores.

Piensa en el festejo

“A partir de hoy todos los problemas pasan para enero”, publicó Neymar en su cuenta oficial de Twitter avisando que iniciaba su “temporada de fiestas”.

A partir de hoje é tudo problema de janeiro! ✌🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) December 25, 2021

¿Neymar estará acompañado en Año Nuevo?

Hace solo unos días, el ariete presentó de manera pública a su nueva pareja: Bruna Biancardi. Ambos ya habían sido captados juntos en repetidas ocasiones, pero ninguno se animaba a pronunciarse al respecto.

Ahora, en Navidad, Neymar publicó una foto mediante la red social de Instagram donde se luce con la modelo. “Hoy ha sido un día para visitar a la familia y en España a mi abuela (está maravillosa, hermosa...). Pero hoy lo que me marcó fueron dos frases que pronunció: ‘esta casa que me diste, la he visto en alguna parte (...) Es exactamente lo que soñé tener’”, fue el mensaje que acompañó las instantáneas.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...