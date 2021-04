Cuando las cosas no le salen como espera, es habitual que Neymar se ponga serio y muestre una cara de pocos amigos. Así estuvo el brasileño este sábado, en el juego entre PSG y Lille, por la jornada 31 de la Ligue 1. El motivo no solo fue el resultado, sino otras acciones que no le gustaron.

A poco de haber empezado el segundo tiempo, Neymar se fue al ataque, con la pelota en sus pies, y fue seguido de cerca por Benjamin André. Presionado, buscó jugar con Kylian Mbappé, pero el servicio fue muy largo y el esférico fue atrapado por el portero de Lille.

La acción, sin embargo, no quedó ahí. Neymar cayó al gramado, se paró y le increpó al francés por haberlo derribado. Los dos protagonistas se encararon, intercambiaron insultos y el francés le puso su mano en el rostro del adversario. A consecuencia de ello, ‘Ney’ vio la primera amarilla.

Neymar fue amonestado a los 48 minutos del choque ante Lille. (Video: ESPN 3)

Ya a los 90′, en el Parque de los Príncipes, Neymar apareció por el sector izquierdo y generó una falta. Tiago Djaló hizo caer al brasileño, que fue en busca de la pelota ni bien se paró. El portugués, para provocarlo, tomó el balón y lo escondió unos segundos. La exfigura del Barcelona no aguantó eso y respondió. Otra amarilla y, por consiguiente, tocó la roja.

Al final, PSG no pudo empatar el encuentro, algo que intentaba desde los 20′. cuando Jonathan David firmó el 1-0 para el Lille. Con ese resultado, los parisinos ahora son segundos con 63 puntos, tres menos que ‘Les Dogues’, su contrincante de hoy.

