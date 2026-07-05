La derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó un nuevo golpe para Brasil. También marcó el final de una era. Con evidente emoción, Neymar anunció que no volverá a jugar con la selección brasileña y confirmó que el encuentro disputado en Estados Unidos fue el último de su carrera con la camiseta verdeamarela.

“Se acabó. Intenté todo. Hice todo lo que pude. Quería darle otra Copa del Mundo a mi país, pero no fue posible”, declaró el atacante, visiblemente afectado tras la eliminación. La noticia conmovió al mundo del fútbol y puso punto final a una trayectoria de casi dos décadas defendiendo a Brasil.

El delantero, de 34 años, regresó a la selección para disputar este Mundial después de superar una serie de lesiones que pusieron en duda su presencia en el torneo. Bajo la conducción de Carlo Ancelotti, volvió a ser una de las referencias del equipo y soñó con conquistar el único título que le faltaba. Sin embargo, la derrota frente a la Noruega de Erling Haaland acabó con esa ilusión. “Estoy orgulloso de todo lo que viví aquí. Siempre di el máximo por esta camiseta y nunca me guardé nada”, afirmó el futbolista, que se marchó entre lágrimas y abrazado por sus compañeros.

El llanto de Neymar, en su último Mundial. 💔 pic.twitter.com/SnRTzzXdka — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2026

Con su despedida, Neymar cierra una etapa histórica con la Canarinha. Debutó en 2010 y terminó convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de Brasil, superando la marca de Pelé. Disputó cuatro Copas del Mundo, conquistó la Copa Confederaciones de 2013 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, uno de los títulos más celebrados por el fútbol brasileño. Aunque el ansiado Mundial siempre le fue esquivo, su talento, desequilibrio y capacidad para decidir partidos lo consolidaron como uno de los jugadores más importantes que ha vestido la camiseta amarilla en el siglo XXI.

El adiós de Neymar abre inevitablemente una nueva etapa para Brasil. La selección deberá iniciar un proceso de renovación liderado por figuras como Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick y otros jóvenes talentos llamados a devolver a la pentacampeona a la cima del fútbol mundial. Mientras tanto, el legado de Neymar quedará marcado por una generación que hizo soñar a millones de brasileños, aunque nunca pudo conquistar la sexta estrella. Su despedida, en silencio y con lágrimas tras la eliminación mundialista, simboliza el final de uno de los capítulos más trascendentes y emotivos del fútbol brasileño contemporáneo.