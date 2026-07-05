Neymar confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha y puso fin a una de las carreras más brillantes en la historia de su selección. (Foto: Getty Images via AFP)
Neymar confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha y puso fin a una de las carreras más brillantes en la historia de su selección. (Foto: Getty Images via AFP)
/ BUDA MENDES
Por Redacción EC

La derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó un nuevo golpe para Brasil. También marcó el final de una era. Con evidente emoción, Neymar anunció que no volverá a jugar con la selección brasileña y confirmó que el encuentro disputado en Estados Unidos fue el último de su carrera con la camiseta verdeamarela.

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