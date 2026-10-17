Por Redacción EC

A pocos días de la esperada gala del Balón de Oro 2026 que se celebrará en Londres, Neymar sacudió las redes sociales con una contundente declaración sobre el panorama futbolístico actual. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actual atacante del Santos de Brasil no dudó en catalogar a Lamine Yamal como “el mejor del mundo”.

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