A pocos días de la esperada gala del Balón de Oro 2026 que se celebrará en Londres, Neymar sacudió las redes sociales con una contundente declaración sobre el panorama futbolístico actual. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actual atacante del Santos de Brasil no dudó en catalogar a Lamine Yamal como “el mejor del mundo”.

El respaldo de la estrella de la ‘Canarinha’ no fue una simple opinión aislada, sino que estuvo fundamentado en datos de rendimiento de alta competencia. Neymar replicó una gráfica de las plataformas analíticas que ponía frente a frente dos de los arranques de temporada más dominantes registrados en la última década.

El gráfico contrastaba el histórico inicio de Neymar con el PSG en la campaña 2017/18 (25 goles y 16 asistencias en 27 partidos) con el actual e impresionante arranque de Yamal en la temporada 2026/27, donde ya acumula 8 goles y 9 asistencias en apenas 10 compromisos, promediando una calificación de 8.61.

Neymar encendió el debate de cara al Balón de Oro 2026 al publicar una comparativa estadística que sitúa el arranque de temporada del juvenil del Barcelona a la altura de sus mejores años en Europa. (Foto: Instagram Neymar)

Este enorme elogio público consolida la estrecha relación de amistad y admiración mutua que ambos futbolistas han desarrollado fuera de las canchas. El propio Lamine Yamal, de apenas 19 años, ha confesado en múltiples ocasiones que el exjugador del Barcelona fue su gran ídolo de la infancia y la principal inspiración para su estilo de juego basado en el regate y la osadía.