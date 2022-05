El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, y algunos futbolistas ya sueñan con levantar la Copa del Mundo en diciembre. Uno de los jugadores que más anhela ganarla es Neymar, quien en una Instagram Live con Diego, futbolista de Flamengo, confirmó que es su mayor sueño.

Como se sabe, Neymar ya ha disputado dos Mundiales con la selección brasileña. En el 2014, el ‘Scratch’ quedó eliminado por Alemania tras perder 7-1 en semifinales, mientras que en Rusia 2018, la selección de Bélgica, se encargó de sacar del torneo a la ‘Canarinha’ en cuartos de final.

“La Copa es mi mayor sueño este año. Quería ganar la Champions League con el París Saint-Germain, pero lamentablemente se pospuso. Y espero que el 2022 termine con la Copa del Mundo. Es para lo que me estoy preparando. No sólo físicamente, también mentalmente, para darlo todo y que sea una Copa brasileña”, expresó Ney en el Instagram Live con Diego.

“Voy a dar mi vida (risas). Estoy preparándome tanto para eso porque es un momento único. Ya jugué dos Copas. Sé como funciona todo. Pasa todo muy rápido y si no estás al 100%, la oportunidad se va. No quiero que pase esta oportunidad y se me escape de las manos. No la quiero dejar escapar”, agregó el futbolista de PSG.

“Me estoy preparando mucho, de momento es mi mayor sueño. Tengo muchos sueños que realizar todavía, con el París, obvio. Pero de momento, en competiciones que tenemos hasta final de año, es la Copa del Mundo. Y para eso estoy enfocado: intentar conseguir el título”, afirmó ‘Ney’.

MUNDIAL QATAR 2022: FECHAS DEL TORNEO

21 al 24 de noviembre: primera jornada de fase de grupos

25 al 28 de noviembre: segunda jornada de fase de grupos

29 de noviembre al 2 de diciembre: tercera jornada de fase de grupos

3 al 6 de diciembre: octavos de final

9 y 10 de diciembre: cuartos de final

13 y 14 de diciembre: semifinales

18 de diciembre: final del Mundial