Neymar se perderá el partido del martes entre PSG y Nantes por la Ligue 1. El delantero sufrió una lesión y quedó fuera de la convocatoria para el compromiso. Sin embargo, los medios dudan sobre la información relacionada al jugador, quien el pasado fin de semana organizó una fiesta con motivo de su cumpleaños.

El atacante sufre de una “lesión condrocostal”, de acuerdo con el parte médico oficial. El golpe se produjo durante el duelo del pasado sábado entre ‘Les Parisiens’ y Montpellier, que terminó con victoria de 5-0 para el cuadro capitalino.

La presencia de Neymar está en duda para el juego del fin de semana contra Lyon. Pero, el cuerpo técnico daría más descanso al futbolista para que llegue en buena forma a las eliminatorias por Champions League contra Borussia Dortmund.

La palabra de Tuchel

“Es una pena, da cosas para hablar mal de nosotros”, señaló el entrenador del PSG Thomas Tuchel, acerca de la fiesta que organizó Neymar para festejar sus 28 años, el domingo en París, en la víspera de jugar en Nantes la jornada 23.

“Protejo siempre a mis jugadores, me encanta este grupo. Con esta fiesta, acepto que es un poco difícil protegerlos, pero el contexto no se limita a blanco o negro. No es la mejor manera de preparar un partido, pero tampoco es la peor cosa”, dijo el técnico alemán en rueda de prensa.

“El aniversario de ‘Ney’ es el tipo de cosas que da la imagen de que no somos serios. Da la imagen de que no somos profesionales. Es una distracción, está claro”, dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

Con información de AFP