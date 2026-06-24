¿Neymar va a jugar con Brasil vs Escocia hoy? Lo último que se sabe de su debut en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
¿Neymar va a jugar con Brasil vs Escocia hoy? Lo último que se sabe de su debut en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Brasil afrontará este miércoles su último partido del Grupo C del Mundial 2026 frente a Escocia con la clasificación a los 16avos de final prácticamente asegurada. Sin embargo, el foco de atención está puesto en Neymar, quien puede hacer su debut oficial en la presente Copa del Mundo tras perderse los dos primeros compromisos. ¿Va a jugar? Esto es lo que se sabe.

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