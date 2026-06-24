Brasil afrontará este miércoles su último partido del Grupo C del Mundial 2026 frente a Escocia con la clasificación a los 16avos de final prácticamente asegurada. Sin embargo, el foco de atención está puesto en Neymar, quien puede hacer su debut oficial en la presente Copa del Mundo tras perderse los dos primeros compromisos. ¿Va a jugar? Esto es lo que se sabe.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, había dado pistas la semana pasada sobre el debut de Neymar en el Mundial 2026. El italiano dijo que el jugador iba a entrar en la convocatoria para el último partido de fase de grupos ante Escocia y cumplirá su palabra.

Neymar está recuperado y podrá volver a defender la camiseta de Brasil después de una larga ausencia. Sin embargo, según medios brasileños, no lo hará de titular. En el mejor de los casos, ‘Ney’ será una pieza de recambio para la ‘Canarinha’, que quiere asegurar el primer lugar del Grupo C.

“Neymar está disponible. Trabajó muy bien durante toda la semana y preparó el partido de la mejor manera. Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente porque su calidad puede ayudarnos mucho”, expresó Ancelotti en conferencia de prensa.

Neymar trabajó a la par de sus compañeros en la Selección de Brasil. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) / MAURO PIMENTEL

Es un hecho que Neymar sumará minutos y se hará presente en el Mundial 2026. La pregunta es: ¿cuánto tiempo va a jugar? Por lo pronto, es recomendable que vaya a de a pocos, sin forzar su límite. Eso sí, su retorno ya acapara la atención de los principales medios del mundo.

El delantero no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos durante las Eliminatorias Sudamericanas. Además, quedó fuera de los dos primeros partidos del Mundial por una molestia en la pantorrilla que sufrió durante su etapa en Santos.

SOBRE EL AUTOR