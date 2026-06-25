Por Kenyi Peña Andrade

Neymar volvió a pisar el césped mundialista y bastaron apenas unos minutos para dejar una imagen que ilusiona a todo Brasil. El astro ingresó a los 75 minutos en la contundente victoria por 3-0 sobre Escocia, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, desatando la ovación de miles de aficionados que esperaban ansiosos el regreso de O Príncipe a la máxima cita del fútbol.