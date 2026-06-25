Neymar volvió a pisar el césped mundialista y bastaron apenas unos minutos para dejar una imagen que ilusiona a todo Brasil. El astro ingresó a los 75 minutos en la contundente victoria por 3-0 sobre Escocia, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, desatando la ovación de miles de aficionados que esperaban ansiosos el regreso de O Príncipe a la máxima cita del fútbol.

Más allá del resultado y de la clasificación, la noche tuvo un significado especial para el delantero brasileño. Tras su debut en esta Copa del Mundo, ‘Ney’ no ocultó su felicidad por volver a competir al más alto nivel y aprovechó la ocasión para dedicar unas sentidas palabras a Carlo Ancelotti, el hombre encargado de liderar el nuevo proyecto de la ‘Canarinha’.

“Estoy contento de ser dirigido por uno de los mejores entrenadores de la historia”, expresó el atacante, dejando en claro la admiración y el respeto que siente por el estratega italiano. Sus palabras reflejan la confianza que existe dentro del vestuario y la ilusión de un grupo que sueña con devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

"ESTOY CONTENTO DE SER DIRIGIDO POR UNO DE LOS MEJORES ENTRENADORES DE LA HISTORIA": Neymar y unas palabras espectaculares para Carlo Ancelotti tras el debut de O Príncipe en la actual Copa del Mundo.



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La conexión entre Neymar y Ancelotti recién comienza, pero ya transmite esperanza en todo un país. Con la experiencia del técnico italiano y el talento intacto de su máxima estrella, Brasil se perfila como uno de los grandes candidatos al título, alimentando el sueño de conquistar una nueva estrella en Norteamérica.

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