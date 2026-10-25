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Resumen

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Neymar protagonizó una noche caótica ante Bahía en la que se fue expulsado. (Foto: Agencias)
Neymar protagonizó una noche caótica ante Bahía en la que se fue expulsado. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Neymar vivió una jornada para el olvido con la camiseta del Santos. El delantero brasileño protagonizó una serie de incidentes ante Bahía por la fecha 32 del Brasileirao: discutió con Rodrigo Nestor, empujó al histórico Rogerio Ceni -técnico del cuadro visitante- y terminó expulsado tras una revisión del VAR. La noche, además, acabó con un empate 1-1 en Vila Belmiro, después de que su equipo jugara la segunda mitad con diez futbolistas.

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