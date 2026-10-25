Neymar vivió una jornada para el olvido con la camiseta del Santos. El delantero brasileño protagonizó una serie de incidentes ante Bahía por la fecha 32 del Brasileirao: discutió con Rodrigo Nestor, empujó al histórico Rogerio Ceni -técnico del cuadro visitante- y terminó expulsado tras una revisión del VAR. La noche, además, acabó con un empate 1-1 en Vila Belmiro, después de que su equipo jugara la segunda mitad con diez futbolistas.

El conflicto comenzó en el primer tiempo, cuando Neymar recibió una falta de Nestor y reaccionó lanzándole el balón. El cruce entre ambos futbolistas subió de tono y el árbitro amonestó al atacante del Santos. La tensión continuó durante los minutos siguientes, hasta que el brasileño también se enfrentó con Ceni, técnico del Bahía, a quien empujó en medio de los reclamos por una acción del partido.

Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca. #futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/9N1vRN3nNm — ge (@geglobo) October 25, 2026

Pero lo peor llegaría después del descanso. Neymar volvió a discutir con Nestor en el círculo central y, mientras le hablaba, se cubrió la boca con una mano. El jugador del Bahía alertó al árbitro, que fue llamado por el VAR para revisar las imágenes. Tras observar la jugada, el colegiado le mostró la tarjeta roja directa al ‘10’ del Santos, en aplicación del protocolo conocido como la “Ley Vinícius Júnior”, que busca evitar que se oculten insultos discriminatorios al cubrirse la boca.

Tras abandonar el campo, Neymar no ocultó su indignación. En una serie de publicaciones en Instagram, acusó a Nestor de aprovecharse de una norma creada para combatir el racismo y sostuvo que su rival fingió haber sido agredido. Sin embargo, también reconoció que se equivocó al cubrirse la boca durante la discusión. “Le he dado a un idiota la oportunidad de llamar la atención”, escribió, en un mensaje que elevó todavía más la polémica.

NEYMAR, EMPUJANDO A ROGÉRIO CENI, DT DE BAHÍA. 😳🇧🇷 https://t.co/JRWJHKzl44 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 25, 2026

Nestor, por su parte, había criticado al brasileño durante una entrevista en el descanso. Aunque evitó revelar las palabras que recibió, consideró que Neymar le faltó el respeto tanto a él como a la camiseta del Bahía. “Es un ídolo para todo el mundo como jugador, pero hoy falló como persona por la forma en que habló”, manifestó el mediocampista.

🤬🇧🇷 El enojo de Neymar después de su expulsión y la durísima crítica a Rodrigo Nestor, jugador del Bahia: “No soy muy de hablar sobre lo que pasa en el partido, pero lo que hizo Nestor conmigo es MUY GRAVE. Grave porque ES UNA LEY CREADA CONTRA EL RACISMO, y él quiso aprovecharse de ella. Dijo en la entrevista que no podía repetir lo que yo dije, porque había niños viendo... hermano, Él SIMULÓ. Yo tiré el balón a su cintura y él se llevó la mano a la cara. ¿Qué ejemplo quiere dar? Habló de educación... Hermano, yo también tengo educación. Y otra cosa: YO SOY HOMBRE. LE DI LA OPORTUNIDAD A UN IDIO*** DE HACERSE NOTAR. Gracias, Nestor, yo voy a dormir con la conciencia tranquila”. https://t.co/xOXwGU9EHb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 25, 2026

La expulsión dejó al Santos con diez hombres para el segundo tiempo, pero el equipo logró rescatar un empate 1-1 gracias al gol de Luan Peres en el minuto 93, después de que Luciano Juba adelantara al Bahía. La jornada también dejó consecuencias para Neymar, que se perderá los próximos compromisos ligueros ante Palmeiras y Red Bull Bragantino. Rogério Ceni, pese al empujón, aseguró que mantiene su respeto por el delantero, aunque le recomendó tener más cuidado con sus acciones dentro del campo.

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