Hace tres años nadie imaginaría lo que hoy pasaría en el entorno familiar de Neymar. Y es que luego de que tanto su madre como Tiago Ramos -desconocido hasta hace poco- hicieran oficial su romance este último sábado, el astro brasileño del París Saint-Germain pasó a tener por padrastro a este joven de 22 años. Una locura.

Sin embargo, aún más loco fue descubrir gracias a la publicaciones del propio Tiago Ramos en su cuenta de Instagram, que el modelo ya era hincha de Neymar allá por 2017, cuando este recién arribaba a París. O bueno, al menos eso al menos dejó entrever en un mensaje lleno de elogios que le dedicó al ’10′ en Facebook.

Sin siquiera imaginar lo que le depararía la vida años más tarde, Tiago Ramos le confesó a su ahora hijastro su admiración completa, así como su deseo de en algún momento jugar con él. Es más, en su mensaje el brasileño dejó bastante claro que no pararía hasta cumplir su sueño de conocerlo.

“Neymar, eres fantástico, no sé cómo explicar la emoción de ser fanático de un tipo como tú, te veo jugando y me motivo mucho, algún día espero leer este mensaje contigo, ser tu hermano y jugar juntos. ¡Sé que algún día te encontraré, porque soy un niño soñador que no renuncia a sus objetivos! Quédate con Dios, mucho éxito y alegría.”, escribió Tiago en su momento.

En esta misma línea, lo que más llamó la atención del mensaje de Tiago Ramos para los usuarios, fue que Neymar ni siquiera leyó las palabras del también brasileño. Prueba de ello es una captura que Tiago compartió en su Instagram, el mismo día que finalmente tuvo frente a sí al exjugador del Barcelona. ¿Quién lo diría, no?

Tiago Ramos le dedicó palabras de elogio a Neymar en 2017, cuando aún ni lo conocía. (Foto: Captura)

¿QUIÉN ES TIAGO RAMOS?

Tiene dos profesiones: modelo y ‘gamer’. Pertenece al club brasileño de ‘eSports’ 4k Easy Game. Pero también le apasiona el fútbol. De hecho, es aficionado acérrimo del Real Madrid, club del que ha presumido en redes sociales fijando uno de sus viajes a la capital para visitar el estadio Santiago Bernabéu.

Pero antes de también triunfar en la red social ‘TikTok’, donde es prácticamente una celebridad, Tiago Ramos pudo seguir los pasos de su hijastro en el fútbol, pues probó suerte en el Ferroviário Atlético Clube. No obstante, las cosas no le salieron muy bien, lo que lo llevó a seguir con su carrera como modelo.