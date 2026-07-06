La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer por 2-1 ante Noruega, provocó una ola de críticas y decepción en la prensa brasileña. Los principales medios del país coincidieron en señalar el fracaso de la ‘Canarinha’, que volvió a despedirse prematuramente de la Copa del Mundo y dejó abiertas las dudas sobre el futuro del equipo de cara al próximo ciclo mundialista.

El diario O Globo enfocó el debate en lo que viene para la selección y tituló: “Tras la eliminación de Brasil en octavos de final, ¿quién debería retirarse y quién debería continuar en el próximo ciclo de la Copa del Mundo?”, abriendo la discusión sobre la renovación del plantel. Por su parte, Folha de São Paulo, uno de los periódicos de mayor circulación del país, fue contundente: “Brasil cae derrotado y el sueño de un sexto título mundial en Estados Unidos se desvanece”. Además, recordó que la derrota frente a Noruega, con un doblete de Erling Haaland, representa el peor resultado de Brasil en un Mundial desde Italia 1990, cuando fue eliminado por Argentina, también en octavos de final.

El portal deportivo Lance! centró sus elogios en la figura del delantero noruego y tituló: “Brasil presencia el paso del cometa Haaland y queda eliminado en los octavos de final”. En un segundo análisis, el mismo medio endureció su postura al afirmar: “Brasil, pasivo, observa el paso del cometa Haaland y cae en octavos de final”, utilizando el calificativo “pasivo” para cuestionar el planteamiento táctico del entrenador italiano y la escasa reacción del equipo durante el encuentro.

En tanto, la revista Veja optó por un enfoque más nostálgico y resumió la eliminación con el titular: “Brasil pierde 2-1 ante Noruega y se despide con melancolía del sueño de un sexto título mundial”. La publicación también destacó la sobresaliente actuación de Erling Haaland, a quien describió como “un goleador incansable y siempre peligroso”, figura determinante para consumar una de las eliminaciones más dolorosas de la selección brasileña en las últimas décadas.

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