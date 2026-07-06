Por Kenyi Peña Andrade

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer por 2-1 ante Noruega, provocó una ola de críticas y decepción en la prensa brasileña. Los principales medios del país coincidieron en señalar el fracaso de la ‘Canarinha’, que volvió a despedirse prematuramente de la Copa del Mundo y dejó abiertas las dudas sobre el futuro del equipo de cara al próximo ciclo mundialista.