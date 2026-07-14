Por Kenyi Peña Andrade

La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 no solo concentrará la atención por lo que ocurra dentro del campo de juego. El encuentro también estará marcado por un amplio despliegue de seguridad, considerado uno de los más importantes del campeonato, con 1.600 efectivos destinados a resguardar el orden antes, durante y después del compromiso.