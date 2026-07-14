La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 no solo concentrará la atención por lo que ocurra dentro del campo de juego. El encuentro también estará marcado por un amplio despliegue de seguridad, considerado uno de los más importantes del campeonato, con 1.600 efectivos destinados a resguardar el orden antes, durante y después del compromiso.

El operativo fue coordinado entre las autoridades de Estados Unidos, la FIFA y representantes del Gobierno argentino, luego de una reunión en la que participaron integrantes del FBI, las fuerzas policiales estadounidenses e inglesas, además de funcionarios argentinos. El objetivo es reducir al mínimo cualquier situación que pueda alterar el normal desarrollo de uno de los partidos más esperados del torneo.

Como parte de las medidas adoptadas, los organizadores impedirán el ingreso de objetos que puedan generar confrontaciones dentro del estadio. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”, remarcando que el control será estricto en todos los accesos al recinto.

🚨 ALERTA POR ARGENTINA - INGLATERRA: "NO VAN A PODER ENTRAR"



🇦🇷 El Gobierno de Milei confirmó que no se podrá ingresar al estadio con banderas, camisetas o mensajes alusivos a MALVINAS.



🚔 Habrá un operativo especial con 1.600 agentes y EE.UU. ya recibió una lista con 33.000… pic.twitter.com/mNR4uDxw35 — El Economista (@ElEconomista_) July 14, 2026

Al ser consultada sobre la posibilidad de ingresar con banderas, carteles o camisetas vinculadas a las Islas Malvinas, la funcionaria fue enfática al señalar que “no pueden entrar banderas con contenido político, nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”. Con estas restricciones, las autoridades buscan que la atención se concentre exclusivamente en el aspecto deportivo y prevenir incidentes en un duelo de alta tensión y repercusión internacional.

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