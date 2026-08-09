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Resumen

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Una acción defensiva terminó provocando un accidente fuera del estadio.
Una acción defensiva terminó provocando un accidente fuera del estadio.
Por Marco Quilca León

Una acción que comenzó como una salvada defensiva terminó convirtiéndose en una escena insólita en el fútbol uruguayo. Durante un partido disputado en el país, un futbolista rechazó con fuerza un balón que se dirigía hacia el arco y consiguió evitar una ocasión clara de gol. Sin embargo, el potente despeje tuvo un destino inesperado: la pelota salió del estadio y terminó provocando un accidente de tránsito en una calle cercana.

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