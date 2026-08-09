Una acción que comenzó como una salvada defensiva terminó convirtiéndose en una escena insólita en el fútbol uruguayo. Durante un partido disputado en el país, un futbolista rechazó con fuerza un balón que se dirigía hacia el arco y consiguió evitar una ocasión clara de gol. Sin embargo, el potente despeje tuvo un destino inesperado: la pelota salió del estadio y terminó provocando un accidente de tránsito en una calle cercana.

El defensor apenas tuvo tiempo para pensar. Ante el peligro, conectó el balón con un fuerte zapatazo y lo mandó por encima de las tribunas. Lo que nadie podía imaginar era que la pelota terminaría fuera del recinto deportivo y en el camino de un vehículo que circulaba por las inmediaciones. El episodio quedó registrado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por lo insólito de la situación.

Según las imágenes difundidas, el balón terminó impactando contra un automóvil que transitaba por la zona. El golpe generó una situación inesperada para el conductor, que se vio involucrado en un accidente provocado, literalmente, por una pelota de fútbol que había salido despedida desde el estadio. La escena sorprendió tanto a quienes se encontraban dentro del recinto como a los testigos que estaban fuera.

El maravilloso fútbol de la B en el Parque ANCAP. pic.twitter.com/yqCgcD3SAO — tuki (@leichh16) August 8, 2026

La curiosa secuencia volvió a demostrar que una acción dentro de una cancha puede tener consecuencias completamente inesperadas fuera de ella. El futbolista consiguió su objetivo inicial —evitar el gol—, pero difícilmente haya imaginado que su despeje terminaría protagonizando un accidente en plena vía pública.

Así, lo que pudo haber sido una simple intervención defensiva quedó convertido en una de las imágenes más insólitas del fútbol uruguayo. Un zapatazo para salvar el arco, una pelota que salió del estadio y un conductor que terminó pagando las consecuencias de una jugada que, hasta ese momento, solo parecía una más del partido.

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