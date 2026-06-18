Por Redacción EC

El Mundial 2026 está a punto de alcanzar una cifra que refleja la magnitud de su historia. El enfrentamiento entre Túnez y Japón, programado en la ciudad de Monterrey, quedará registrado como el partido número 1000 desde la creación del torneo, un acontecimiento simbólico que añade un ingrediente especial a un encuentro con importantes implicancias deportivas para ambos seleccionados.