Sigue la transmisión del partido de Nicaragua vs. Costa Rica en vivo online por las Eliminatorias Concacaf 2026.
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el estadio Estadio Nacional de fútbol de Nicaragua por el Grupo C de la ronda final de las . ¿Cuándo y a qué hora es el partido? El duelo se disputa hoy viernes 05 de septiembre de 2025, desde las 8:00 PM de Centroamérica, que son las 9:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? El partido se puede mirar en Costa Rica por Repretel (Canal 6); y en Nicaragua por Tigo Sports y NicaSports. Asimismo, para el resto del mundo se podrá ver por el canal de la Concacaf en YouTube. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Pelota Libre, entre otras.

Nicaragua vs. Costa Rica
