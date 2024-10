Nicaragua vs Guayana Francesa EN VIVO y ONLINE | No te pierdas la fecha 4 del Grupo B de la Liga de Naciones CONCACAF, este lunes 14 de octubre del 2024 se enfrentan Nicaragua vs Guayana Francesa EN DIRECTO en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua ubicado en Managua a las 7:00 p.m. (horario local de Nicaragua) y 8:00 p.m. (horario Perú). ¿Dónde ver Nicaragua vs Guayana Francesa EN VIVO? Si estás interesado en sintonizar el partido EN DIRECTO, podrás verlo a través de la señal de NicaSports y la plataforma Concacaf GO. No te pierdas ninguna incidencia del partido y sigue la transmisión desde la cobertura de DT de El Comercio.

