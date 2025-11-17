Ver Nicaragua vs. Haití EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Ergilio Hato por la sexta y última fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 18 de noviembre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, las 7:00 PM de México y Nicaraguay; y las 2:00 AM del miércoles 19 de España. ¿Dónde ver? NicaSports transmite el partido para toda Nicaragua, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Paramount+. Asimismo, el partido será transmitido por el YouTube de la Cancacaf para todo el mundo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

