Ver Nicaragua vs. Hait í EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional por la tercera jornada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 9 de octubre del 2025, a las 7:00 de la noche (hora de Perú), que son las 9:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 6:00 PM de Nicaragua y la 8:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? NicaSports transmite el partido en Nicaragua, mientras que YouTube Concacaf lo pasa online vía streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

