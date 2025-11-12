Ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua por la jornada 5 de las Eliminatorias Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 13 de noviembre del 2025, a las 9:00 de la noche (hora de Perú), que son las 11:00 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, las 8:00 PM de Nicaragua y Honduras y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? NicaSports transmite el partido en Nicaragua, mientras que Tigo Sports y TVC lo pasa en Honduras. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

