Nicaragua vs. República Dominicana EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido por la cuarta fecha del Grupo A de la Liga de Naciones Concacaf, este domingo 4 de octubre desde el Estadio Nacional de Nicaragua. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 p.m. de Costa Rica y las 11:00 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? NicaSports es la señal encargada de transmitir el partido en todo Noruega. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo en el resto del continente a través del Youtube de la Concacaf.

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