NicaSports EN VIVO: es el canal que transmite el partido de Nicaragua vs. Haití por la tercera fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. ¿Cómo ver NicaSports EN VIVO? Para que puedas ver NicaSports EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Telecable, Casavisión, Tigo TV y IBW Cablecom. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de NicaSports TV, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.