Nick Woltemade aclaró con naturalidad la atención que ha generado su decisión de vivir en Newcastle junto a su mejor amigo, luego de su llegada al club inglés. El delantero alemán aseguró que no entiende por qué el tema se volvió tan comentado entre los hinchas y la prensa, pues considera que es algo completamente habitual para un jugador que se muda a un nuevo país. “No sé por qué todo el mundo está hablando de esto. Creo que es algo normal cuando vienes a un nuevo país”, explicó.

El futbolista detalló que la decisión surgió simplemente porque necesitaba compañía en una ciudad desconocida. “Obvio, estoy solo, así que le pregunté a mi mejor amigo: ‘¿Quieres venirte conmigo a Newcastle?’ Ese es el único punto, en mi opinión”, comentó. Woltemade insistió en que para él no hay nada extraordinario en compartir vivienda con un amigo, destacando que muchos jugadores y personas en general hacen lo mismo cuando atraviesan un cambio de país o estilo de vida.

Ante la insistencia mediática sobre el tema, Woltemade reiteró que la situación se ha sobredimensionado. “Así como cuando vives con tu mejor amigo, supongo que mucha gente también lo hace, entonces yo estoy haciendo lo mismo, pero todo el mundo habla de eso”, afirmó, mostrando sorpresa por la repercusión que su vida privada ha generado en Inglaterra.

La conversación tomó un giro más ligero cuando un reportero le preguntó si había conocido a alguna mujer en Tyne Side. Entre risas, Woltemade respondió: “No, he tenido muchos partidos y poco tiempo”. Con ello dejó claro que, por ahora, su enfoque está totalmente en adaptarse al Newcastle y consolidarse en la Premier League, mientras continúa instalándose en su nueva vida en el norte de Inglaterra.