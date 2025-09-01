Al cierre del libro de pases en Europa, el Atlético de Madrid anunció la incorporación de Nico González, quien llega procedente de Juventus en calidad de préstamo para disputar la presente temporada 2025/2026.

El volante argentino es el octavo refuerzo de los “colchoneros” y tendrá la misión de levantar un mal inicio del equipo en LaLiga de España. Actualmente, los de Diego Simeone han sumado apenas dos puntos producto de dos empates.

Bienvenido a tu nueva casa, Nico 🔴⚪🤩 pic.twitter.com/1vHubtOZrp — Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2025

Atlético de Madrid y Juventus acordaron el préstamo con cargo (1 millón de euros) hasta junio del 2026, aunque con opción de compra de 32 millones a pagar en tres años. Eso sí, la compra será obligatoria en caso de que se cumplan ciertas premisas, como partidos disputados y minutos de juego.

González dio el salto a Europa en 2018, cuando pasó de Argentinos Juniors al Stuttgart. Allí sumó 79 partidos y 23 goles. Posteriormente, pasó a Fiorentina en 2021, donde se consolidó en el fútbol italiano con 125 partidos y 38 goles en general.

Juventus se fijó en él y lo fichó en la temporada 2024/2025. Aquí disputó 40 partidos oficiales y anotó cinco goles. Sin mucha notoriedad, llegó la oferta del Atlético y el argentino decidió probar suerte en otro lado.

Con Argentina, González suma 41 partidos, seis goles, ganó dos Copas América (2021 y 2024) y una Finalissima (2022).

If I had to choose a favorite Nico Gonzalez moment from last season, this goal is definitely worth revisiting ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Nkpf3pAP0Y — Morten Bering (@morten_bering) September 1, 2025

*****************

