Una fotografía de Nico Paz con la camiseta de Boca Juniors cuando era niño despertó una ola de comentarios entre los hinchas argentinos. La imagen del mediocampista del Como se viralizó en las redes sociales y, tras la victoria de su equipo ante AEK Atenas por la Champions League, el futbolista explicó el origen de aquella postal y reveló el vínculo familiar que lo relaciona con el conjunto xeneize.

Consultado por TNT Sports México durante una entrevista posterior al encuentro, el jugador de 22 años reconoció que gran parte de su familia simpatiza con Boca Juniors, motivo por el que recibió varias camisetas del club durante su infancia.

“Eso es de cuando era chiquito. Sí, mi familia, la mayor parte de mi familia, es de Boca y, bueno, de chiquito me compraban mucho las camisetas”, explicó el futbolista argentino.

Nico Paz explicó el origen de su foto con la camiseta de Boca Juniors

La imagen que circuló en las plataformas digitales volvió a poner el nombre de Nico Paz en el centro de la conversación entre los hinchas de Boca Juniors. El mediocampista reconoció que la fotografía corresponde a su infancia y que las camisetas del equipo argentino formaban parte de su entorno familiar.

Sin embargo, el vínculo del jugador con el fútbol también tiene una historia importante relacionada con su padre, Pablo Paz, exdefensor de la selección argentina.

De niño vestía la camiseta de Boca: Nico Paz explicó la imagen que despertó la ilusión de los hinchas. Foto: @Sou_Solrac_25

En agosto de 2025, durante una entrevista con el diario El Día de Tenerife, Nico Paz habló sobre su relación con el club español y dejó en claro el cariño que mantiene por la institución donde su padre también dejó huella.

“Es que siempre he sido muy hincha, iba a ver todos sus partidos. Y aún hoy no me pierdo ni uno. El Tenerife ha marcado mi vida y es el club de mis amores. Desde pequeño siempre he sido muy aficionado; veía el Heliodoro como un sitio especial, el escenario donde jugó mi padre. Y eso no ha cambiado. Sigo todos los partidos y estoy pendiente de ustedes”, manifestó.

Nico Paz? Bostero como vos, como yo y como toda la argentina Y como toda persona de bien https://t.co/aewL4Ks1bS — Solrac (@Sou_Solrac_25) November 25, 2026

Nico Paz destacó la influencia de su padre en su carrera

En otra conversación, el mediocampista también recordó la trayectoria de Pablo Paz y la influencia que tuvo en su formación personal y futbolística.

Al observar fotografías de su padre durante el Mundial de Francia 1998, entre ellas una junto al delantero croata Davor Šuker, Nico lo reconoció inmediatamente y destacó las enseñanzas que recibió de él.

“Para la vida él me ha enseñado muchísimo y creo que he heredado un poco esa garra de él”, comentó.

Además, recordó que su padre también tenía características ofensivas antes de consolidarse como defensor central. “Mi padre también tenía calidad, pero empezó jugando de mediapunta y luego acabó siendo central”, agregó.

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