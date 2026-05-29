La lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026 dejó imágenes cargadas de emoción, especialmente por las reacciones de jóvenes talentos como Nico Paz y Valentín Barco. Ambos futbolistas se enteraron de su citación en situaciones muy particulares, mostrando la alegría genuina de cumplir el sueño mundialista.

En el caso de Nico Paz, el mediocampista recibió la noticia mientras viajaba en auto junto a sus amigos. En el video viral, se observa cómo, entre risas y sorpresa, el jugador celebra efusivamente dentro del vehículo, contagiando a todos los presentes. La escena refleja la espontaneidad del momento y la felicidad compartida por su entorno más cercano.

La reacción de Nico Paz, al enterarse que fue convocado al MUNDIAL con Argentina en pleno viaje en auto y junto a sus amigos.



Miren su felicidad…



Momentazo hermoso. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/tOITCdV3TP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 29, 2026

Por su parte, Valentín Barco vivió un momento más íntimo. El lateral se encontraba junto a su familia viendo la transmisión oficial cuando escuchó su nombre en la lista. De inmediato, el hogar se llenó de aplausos, abrazos y emoción, en una reacción que también se difundió rápidamente en redes sociales.

Ambas escenas simbolizan el recambio generacional en la Albiceleste y el impacto que genera una convocatoria mundialista en la vida de los jugadores. Tanto Paz como Barco llegan como apuestas de futuro en un equipo que buscará defender el título en la Copa del Mundo 2026.