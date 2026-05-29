Por Redacción EC

La lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026 dejó imágenes cargadas de emoción, especialmente por las reacciones de jóvenes talentos como Nico Paz y Valentín Barco. Ambos futbolistas se enteraron de su citación en situaciones muy particulares, mostrando la alegría genuina de cumplir el sueño mundialista.

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