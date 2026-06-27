El futbolista español Nico Williams rompió su silencio tras lesionarse en el partido ante Uruguay por el Mundial 2026 y dejó un mensaje cargado de emoción. “Hoy es uno de los peores días de mi vida”, expresó el atacante, evidenciando el duro golpe que significa este nuevo problema físico en su carrera.

El extremo del Athletic Club explicó que su frustración se debe también a un largo historial reciente de lesiones. Recordó que viene de “un año muy complicado”, marcado por la pubalgia y otras dolencias que le impidieron rendir con normalidad, hasta que logró recuperarse con esfuerzo y sacrificio.

Williams también se refirió directamente a la jugada que originó su lesión, señalando que fue producto de una acción “completamente innecesaria” por parte de un rival, a quien acusó de actuar desde la frustración. El golpe derivó en una lesión muscular en el aductor derecho que pone en duda su continuidad en el torneo.

Pese al duro momento, el internacional español dejó un mensaje de resiliencia. Aseguró que esta situación no lo detendrá y que luchará por volver cuanto antes, manteniendo la esperanza de reaparecer en el Mundial y reencontrarse con su mejor versión dentro del campo.