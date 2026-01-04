En la victoria 3-1 de Olympique de Lyon ante AS Mónaco por la decimoséptima fecha de la Ligue 1, Nicolás Tagliafico se destacó tanto con el balón como sin él. El lateral argentino, pieza clave en el esquema del Lyon, aportó dos asistencias fundamentales: primero con un cabezazo que habilitó el gol de Pavel Šulc, y luego con una habilitación precisa a Abner Vinícius que selló el marcador en el Stade Louis II. Su importancia ofensiva y defensiva volvió a quedar en evidencia durante todo el encuentro.

Sin embargo, el partido quedó marcado por una entrada brutal sobre Tagliafico por parte de Mamadou Coulibaly, mediocampista del Mónaco. En una disputa por un balón dividido cerca del minuto 70, Coulibaly cometió una falta con los tacos elevados que impactó en el pecho y cuello del defensor argentino, haciéndolo caer al césped y provocando gran preocupación en el estadio. La acción fue considerada peligrosa y terminó con la expulsión directa del jugador local.

La expulsión no solo cambió el desarrollo del partido, dejando al Mónaco con diez hombres, sino que también se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada en la Ligue 1. El golpe, que fue ampliamente difundido en redes sociales y resúmenes televisivos, dejó a Tagliafico varios minutos tendido antes de poder reincorporarse y continuar en el terreno de juego, mostrando su fortaleza física y mental.

Con este triunfo, Lyon se afianza en la zona alta de la tabla, manteniendo aspiraciones de ingresar a competencias europeas, mientras que para el Mónaco la derrota profundiza su inestabilidad. Tagliafico, por su parte, sigue consolidándose como una pieza clave tanto en su club como en la selección argentina, donde mantiene sus ambiciones de integrar la lista de convocados de cara al próximo Mundial.