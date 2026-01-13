Ver Nigeria vs Marruecos EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Prince Moulay Abdellah por la semifinal de la Copa Africana de Naciones. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 14 de enero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Claro Sports transmite el partido en toda Sudamérica y Centroamérica. En Estados Unidos, la semifinal lo pasa fuboTV y beIN SPORTS. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.