Nigeria vs. Sudán EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 del Grupo D de la Copa Africana de Naciones, este sábado 15 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de Nigeria buscará la clasificación a octavos de final del certamen africano, cuando se mida con Sudán, un rival accesible sobre el papel. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Roumdé Adjia.

Nigeria vs. Sudán: horarios del partido y canales

México - 10:00 a.m. - ESPN3 Mexico y Star+ (Star Plus)

Perú - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Ecuador - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Colombia - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Bolivia - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Venezuela - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Paraguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Chile - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Argentina - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Uruguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 2

Brasil - 1:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Nigeria arrancó su andadura en la Copa Africana, que se disputa en Camerún, con un golpe de autoridad, tras imponerse el reciente martes por 1-0 a Egipto en un encuentro en el que Kelechi Iheanacho le ganó la partida a Mohamed Salah.

Mientras que el delantero del Leicester inglés no desaprovechó a la media hora de juego un pase de Joe Aribo para firmar el que a la postre sería el definitivo 1-0 con un sensacional remate, la superestrella del Liverpool se estrelló a los 70 minutos con el portero nigeriano Maduka Okoye en la mejor oportunidad del conjunto egipcio.

Un fiel reflejo del gris partido de los ‘Faraones’ que se vieron superados en todo momento por una Nigeria perfectamente liderada por un sensacional Wilfred Ndidi, jugador del Leicester, en la medular.

Para meterse entre los dieciséis mejores, Nigeria necesita un triunfo. De conseguirlo, las ‘Súper Águilas’ se presentarían en su último juego ante Guinea-Bissau con algunas variantes para darle descanso a los habituales titulares.

“Siempre mantendremos el nivel que establecimos y vamos a mirar el próximo partido y abordarlo con toda la seriedad y el respeto”, declaró en la previa, Agustín Eguavoen, seleccionador de Nigeria.

Sudán, campeona de la Copa Africana en 1970, buscará dar la sorpresa ante Nigeria, después de empatar sin goles con Guinea-Bissau en su debut.

Nigeria vs. Sudán: probables alineaciones

Nigeria: Okoye, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Sanusi, Aribo, Ndidi; Chukweze, Iheanacho, Simon y Awoniyi.

Sudán: Abou, Elfadni, Nemer, Karshoum, Mohamedein, Omer, Khidir, Al-Rasheed, A Omer, Nooh y Abdelrahman.

