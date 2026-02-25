Por Redacción EC

El estadio Santiago Bernabéu será escenario de una manifestación simbólica contra el racismo en la previa del partido entre el Real Madrid y el Benfica por la vuelta de la Champions League. La afición madridista desplegará un mosaico con mensajes claros como “No al racismo” y “Respeto”, en apoyo a Vinicius Jr. tras los incidentes ocurridos en Lisboa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.