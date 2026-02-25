El estadio Santiago Bernabéu será escenario de una manifestación simbólica contra el racismo en la previa del partido entre el Real Madrid y el Benfica por la vuelta de la Champions League. La afición madridista desplegará un mosaico con mensajes claros como “No al racismo” y “Respeto”, en apoyo a Vinicius Jr. tras los incidentes ocurridos en Lisboa.

La iniciativa busca enviar una señal contundente al mundo del fútbol luego de que el delantero brasileño denunciara haber sido víctima de insultos racistas en el partido de ida. El gesto será visible en el momento en que los equipos salten al campo, en un partido que ha sido catalogado de alto riesgo debido a la tensión generada por lo ocurrido.

El mensaje del mosaico también refleja la postura institucional del club y su afición, que buscan condenar cualquier forma de discriminación y respaldar públicamente a uno de sus principales referentes. La acción pretende reforzar la lucha contra el racismo y demostrar que el respeto es un valor esencial dentro y fuera del campo.

Este gesto simbólico se produce en medio de una gran expectativa por el encuentro, que definirá al clasificado a la siguiente ronda del torneo. Más allá del resultado deportivo, el Real Madrid intentará convertir la noche en el Bernabéu en un mensaje global de unidad y rechazo total a cualquier acto de racismo en el fútbol.