El entrenador de la selección de fútbol de Portugal, Jorge Jesús, asiste a una rueda de prensa para anunciar la plantilla de Portugal para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Gales y Dinamarca, en Oeiras, Portugal, el 06 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES
El entrenador de la selección de fútbol de Portugal, Jorge Jesús, asiste a una rueda de prensa para anunciar la plantilla de Portugal para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Gales y Dinamarca, en Oeiras, Portugal, el 06 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES
/ RODRIGO ANTUNES
Por Redacción EC

La tensión entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo tras el anuncio del retiro internacional del delantero. El entrenador de la selección portuguesa fue consultado sobre si cambiaría algo de la manera en que manejó la situación con el histórico capitán y su respuesta fue contundente: no se arrepiente de sus decisiones.

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