La tensión entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo tras el anuncio del retiro internacional del delantero. El entrenador de la selección portuguesa fue consultado sobre si cambiaría algo de la manera en que manejó la situación con el histórico capitán y su respuesta fue contundente: no se arrepiente de sus decisiones.

Durante una conferencia de prensa, el estratega defendió su postura y aseguró que actuó pensando en el beneficio colectivo, tanto de su equipo como del combinado nacional, en medio de las diferencias que protagonizó con CR7 durante las últimas semanas.

“No cambiaría nada, absolutamente nada. Tomé una decisión como entrenador, priorizando los intereses de mi equipo y de la selección portuguesa”, manifestó Jorge Jesús.

El técnico también rechazó haber provocado el distanciamiento con el delantero y sostuvo que no considera haber cometido alguna acción que desencadenara lo sucedido.

“Estoy convencido de que no hice nada para provocar lo sucedido”, agregó.

🗣️ Would you change anything about how you handled the Cristiano Ronaldo situation? 🇵🇹 Jorge Jesus: “I wouldn't change anything, absolutely nothing. I made a decision as a coach, putting the interests of my team and the Portuguese national team first”. “I'm convinced that I didn't do anything to cause what happened”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2026

Uno de los episodios que marcó la relación entre ambos ocurrió durante el encuentro de Portugal frente a Noruega, disputado el 27 de septiembre. En aquella oportunidad, Cristiano Ronaldo comenzó el compromiso desde el banco de suplentes.

Durante el segundo tiempo, Jorge Jesús pidió al delantero que realizara trabajos de calentamiento, pero finalmente no lo hizo ingresar al campo. La decisión habría generado el malestar del atacante, quien consideró que no se había respetado lo conversado previamente con el entrenador.

La situación terminó provocando un distanciamiento entre ambos y generó repercusiones en la interna de la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en el centro de la polémica: esto dicen los medios portugueses | Composición EC: @cristiano / @jorgejesus

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

En medio de este escenario, Cristiano Ronaldo anunció que no continuará representando a Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional histórica.

El delantero se marcha como máximo goleador histórico de selecciones nacionales y uno de los principales referentes del fútbol portugués. Su decisión también marca el cierre de una etapa en la que consiguió importantes títulos y estableció numerosos récords.

Jorge Jesús, por su parte, había reconocido anteriormente que intentó convencerlo de continuar, pues consideraba importante contar con su experiencia y liderazgo dentro del equipo.

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