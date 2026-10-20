El exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag, volvió a referirse a su conflictiva relación con Cristiano Ronaldo y lanzó duras críticas contra la preparación física del delantero portugués durante su etapa en el club inglés. El técnico neerlandés aseguró que el atacante no cumplía con las exigencias de su propuesta futbolística y explicó por qué consideró necesario tomar decisiones que marcaron su relación con una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

En una entrevista concedida a The Athletic, de The New York Times, Ten Hag sostuvo que el problema no estaba relacionado con la calidad individual de Ronaldo, sino con su compromiso con el funcionamiento colectivo. Para el entrenador, el prestigio y la trayectoria del portugués no podían estar por encima de las obligaciones que debía cumplir cualquier integrante del plantel.

Erik ten Hag acusa a Cristiano Ronaldo de no correr en los entrenamientos

Una de las declaraciones más contundentes del neerlandés estuvo relacionada con la intensidad física que, según su versión, le faltaba al delantero. Ten Hag explicó que su sistema requería presión alta, movilidad constante y una participación activa de los atacantes tanto con la pelota como sin ella.

“No corría ni con posesión ni sin posesión. La razón era que no se había preparado”, afirmó el exentrenador del Manchester United al recordar las dificultades que encontró para implementar su idea de juego con Ronaldo en el equipo.

El técnico también señaló que había conversado en repetidas ocasiones con el futbolista sobre sus obligaciones dentro del campo. Según relató, buscaba que el portugués aprovechara su capacidad goleadora, pero consideraba indispensable que llegara a las posiciones de ataque mediante el funcionamiento colectivo.

“Muchas veces le decía: ‘Ronnie, todos quieren trabajar para ti y llevarte a la posición correcta, pero si no puedes llegar al área, no puedes marcar’”, recordó Ten Hag.

Cristiano Ronaldo presenta nueva inversión fuera del fútbol (Foto: abola)

El entrenador rechazó, además, que sus exigencias se debieran a una expectativa desproporcionada sobre el trabajo defensivo del delantero. Desde su perspectiva, el problema era que Ronaldo no alcanzaba el nivel físico que requería su propuesta futbolística.

“El mejor jugador tiene que trabajar para el equipo”, sostiene Ten Hag

Ten Hag defendió la importancia de mantener un equilibrio entre el talento individual y las necesidades colectivas. Aunque reconoció la dimensión histórica de Cristiano Ronaldo, remarcó que ningún futbolista debía quedar exento de las responsabilidades del grupo.

“Todo equipo de primer nivel debe apoyar a su mejor jugador, pero el mejor jugador debe trabajar por el equipo”, planteó el neerlandés.

El exentrenador explicó que respetaba profundamente la trayectoria del portugués y que, antes de asumir el cargo en Old Trafford, viajó a Portugal para conversar personalmente con él sobre sus objetivos deportivos. Sin embargo, aseguró que ese reconocimiento no podía impedirle tomar decisiones que consideraba necesarias para el equipo.

“Le falló al equipo y me falló a mí, porque habíamos planificado con él”, afirmó Ten Hag. Luego recordó el encuentro que mantuvo con el delantero: “Viajé a Portugal para hablar con él sobre mis objetivos antes de llegar al United. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo respetaba mucho. Pero en ese momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en el equipo a los jugadores que admiro”.

Ten Hag cuestiona la influencia de Cristiano Ronaldo en el vestuario

Las críticas del neerlandés no se limitaron al rendimiento del atacante durante los partidos. También apuntó a su influencia en los entrenamientos y a los mensajes que, según su versión, transmitía a otros integrantes del plantel.

“Les decía a los jugadores: ‘Guarden las piernas en los entrenamientos’”, aseguró Ten Hag. El técnico reconoció que administrar las cargas físicas puede ser necesario para futbolistas que ya alcanzaron una buena condición física, pero sostuvo que primero era indispensable completar el trabajo requerido para llegar a ese nivel.

“Entiendo eso cuando estás en una forma física excelente; tienes sesiones y puedes guardar las piernas. Pero primero tienes que entrenarte para alcanzar los niveles físicos adecuados”, agregó.

🚨 Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo in training: “He ran neither in possession nor out of possession. The reason was because he didn’t prepare himself”. “Every top team has to embrace the top player, but the top player has to work for the team…”, told @TheAthleticFC. https://t.co/6xGGgaTncq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2026

El exentrenador consideró que esa mentalidad reflejaba un problema más amplio dentro del vestuario, donde, según su relato, no todos compartían las mismas prioridades deportivas. Sus declaraciones se enmarcan en una evaluación más extensa de su paso por el Manchester United, etapa que también vinculó con dificultades para modificar hábitos internos y establecer reglas de disciplina.

“Los jugadores tienen que actuar, tienen una gran responsabilidad. Para algunos, el fútbol no era la máxima prioridad. Y para algunos, el United tampoco era la máxima prioridad”, manifestó.

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