El exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag, volvió a referirse a su conflictiva relación con Cristiano Ronaldo Foto: X/@TheAthleticFC
El exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag, volvió a referirse a su conflictiva relación con Cristiano Ronaldo Foto: X/@TheAthleticFC
Por Redacción EC

El exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag, volvió a referirse a su conflictiva relación con Cristiano Ronaldo y lanzó duras críticas contra la preparación física del delantero portugués durante su etapa en el club inglés. El técnico neerlandés aseguró que el atacante no cumplía con las exigencias de su propuesta futbolística y explicó por qué consideró necesario tomar decisiones que marcaron su relación con una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

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