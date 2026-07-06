La derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando secuelas en Brasil. Horas después de la eliminación, Romário, uno de los máximos ídolos de la Canarinha, descargó toda su frustración con un análisis demoledor sobre el presente de la selección. “No es el Brasil que conocemos”, sentenció el campeón del mundo en 1994, convencido de que el equipo perdió la identidad que durante décadas convirtió al fútbol brasileño en una referencia mundial. Sus palabras encontraron eco en un país golpeado por otra temprana despedida de la Copa del Mundo.

El exdelantero no solo cuestionó el rendimiento del plantel. También repartió responsabilidades hacia el banquillo y la dirigencia. Romário sostuvo que Carlo Ancelotti no consiguió imprimir una idea de juego reconocible y consideró que la selección nunca transmitió la confianza que se esperaba de una candidata al título. Además, criticó la planificación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), señalando que los problemas de la selección vienen desde hace varios años y no son consecuencia exclusiva de este Mundial.

Las declaraciones del exgoleador llegan en un contexto especialmente delicado. Brasil quedó fuera antes de los cuartos de final por primera vez desde 1990, Neymar anunció su retiro de la selección y el proyecto encabezado por Ancelotti quedó bajo un intenso escrutinio. Aunque el técnico italiano aseguró que desea continuar y calificó la derrota como el inicio de un nuevo ciclo, el ambiente en torno a la Canarinha es de profunda decepción y ya existen voces que reclaman cambios estructurales.

❌ RAJADÓN de ROMÁRIO tras la ELIMINACIÓN de BRASIL:



😡 “Fue impresionante… esta no es la Brasil que conocemos”.



📹 @JulioSuarezTV pic.twitter.com/0C5cQ20tKJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2026

Romário, fiel a su estilo frontal, cerró su intervención con un mensaje dirigido a todo el fútbol brasileño: recuperar la esencia competitiva que convirtió a Brasil en pentacampeón del mundo. Para el exdelantero, el talento individual ya no alcanza si no está acompañado de una idea colectiva sólida y de un proyecto a largo plazo. La eliminación ante Noruega abrió una nueva etapa de reflexión en el país y las palabras del “Baixinho” dejaron claro que, para las viejas glorias de la Canarinha, el verdadero problema va mucho más allá de un solo partido.

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