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Resumen

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Romario, campeón del mundo en 1994 con Brasil, apuntó contra los jugadores, Carlo Ancelotti y la Confederación Brasileña de Fútbol. (Foto: AFP)
Romario, campeón del mundo en 1994 con Brasil, apuntó contra los jugadores, Carlo Ancelotti y la Confederación Brasileña de Fútbol. (Foto: AFP)
/ EVARISTO SA
Por Marco Quilca León

La derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando secuelas en Brasil. Horas después de la eliminación, Romário, uno de los máximos ídolos de la Canarinha, descargó toda su frustración con un análisis demoledor sobre el presente de la selección. “No es el Brasil que conocemos”, sentenció el campeón del mundo en 1994, convencido de que el equipo perdió la identidad que durante décadas convirtió al fútbol brasileño en una referencia mundial. Sus palabras encontraron eco en un país golpeado por otra temprana despedida de la Copa del Mundo.

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