La batalla campal que protagonizaron los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro en la final del Campeonato Minero dio la vuelta al mundo y las imágenes de lo ocurrido se hicieron virales. En total, hubo 23 expulsados, una cifra insólita para cualquiera; pero que no alcanza para batir el récord del partido con más expulsiones.

De acuerdo al registro de los Récord Guinnes, el juego con más expulsiones en el fútbol fue el que sostuvieron Club Atlético Claypole y Victoriano Arenas, por la Primera D del fútbol argentino, en el Estadio Rodolfo Capocasa. En aquel encuentro, se mostraron 36 tarjetas rojas. ¡Una locura!

It's not quite the 36 players that got sent off in the Argentine Primera D game between Club Atlético Claypole and Victoriano Arenas at the Estadio Rodolfo Capocasa on 27 February 2011.



All 18 players on each side (11 onfield players and 7 substitutes) were sent off following… https://t.co/W2KgqN6y4K — Guinness World Records (@GWR) March 9, 2026

Según la propia entidad, el duelo se jugó el 27 de febrero de 2011. Los 18 jugadores de cada equipo (11 titulares y 7 suplentes) fueron expulsados debido a una “pelea generalizada” dentro del campo.

El informe del árbitro detalló que durante el partido hubo “fuertes entradas” que había exacerbado los ánimos de los jugadores. Al final, todos vieron la tarjeta roja en uno de los duelos que, si bien tuvo lugar en la quinta división de Argentina, quedó en la historia.

SOBRE EL AUTOR