Millones de fanáticos del fútbol estarán reunidos alrededor de las pantallas, este domingo 19 de julio, para no perderse ningún detalle de la ansiada gran final del Mundial 2026.

La mayor fiesta del fútbol promete una final extraordinaria, y no puedes perderte la oportunidad de vivir este evento por todo lo grande.

Por ello, la cadena de hoteles Marriott ofrece una amplia variedad de opciones para vivir este momento que perdurará en la memoria de los futboleros.

Cada hotel ofrecerá espacios adaptados con pantallas gigantes, estaciones gastronómicas, bebidas temáticas y promociones especiales para disfrutar de los encuentros.

Courtyard Lima

Tendremos varias pantallas disponibles para disfrutar la final, que inicia a las 2:00 p. m. (hora local) y tendremos todo disponible desde la 1 p.m. hasta el término del partido; al menos 3 horas de estación en vivo.

Sheraton Lima

Transmitirá la final del Mundial en pantalla grande en el bar del hotel. Reservas vía WhatsApp al 985 020 840.

Promociones disponibles durante cada partido, todos los días de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. Incluyen 2 horas de estacionamiento de cortesía e impuestos.

Fairfield Lima

El hotel transmitirá la final del Mundial en el Rooftop 128, con múltiples pantallas y ambiente futbolero. La actividad iniciará a las 2:00 p. m. y tendrá una dinámica para que los asistentes intenten acertar el marcador del partido.

Aloft Lima

El hotel transmitirá los partidos del Mundial y ofrecerá la promoción “Match @ Aloft” en su bar W XYZ®. Disponible del 11 de junio al 19 de julio y válida durante la emisión de los partidos.

AC Hotel Lima Miraflores

El hotel ofrecerá la promoción “La Hora del Partido” en el AC Lounge, disponible del 11 de junio al 19 de julio durante los partidos seleccionados del Mundial.

Westin Lima

El hotel contará con activaciones relacionadas con la final del Mundial en distintos espacios gastronómicos.