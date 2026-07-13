La gran final del Mundial 2026 se llevará a cabo este domingo 19 de julio, y aquí te compartimos los lugares en donde podrás vivir en vivo la mayor fiesta del fútbol.(Foto: Andina)
La gran final del Mundial 2026 se llevará a cabo este domingo 19 de julio, y aquí te compartimos los lugares en donde podrás vivir en vivo la mayor fiesta del fútbol.(Foto: Andina)
Por Redacción EC

Millones de fanáticos del fútbol estarán reunidos alrededor de las pantallas, este domingo 19 de julio, para no perderse ningún detalle de la ansiada gran final del Mundial 2026.

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