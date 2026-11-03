Foto de archivo tomada el 03/09/2026 del futbolista Jesús de Miguel, del CD Tenerife. Foto: EFE/ Ramón De La Rocha
Foto de archivo tomada el 03/09/2026 del futbolista Jesús de Miguel, del CD Tenerife. Foto: EFE/ Ramón De La Rocha
Por Redacción EC

El fútbol español atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel Alameda. El CD Tenerife comunicó oficialmente su muerte este martes 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, y compartió un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales.

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