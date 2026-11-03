El fútbol español atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel Alameda. El CD Tenerife comunicó oficialmente su muerte este martes 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, y compartió un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, comienza el comunicado del club, que expresó su pesar por la pérdida del futbolista y manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y aficionados que hoy lamentan su partida.

La institución también pidió respeto por la privacidad de los familiares del delantero en estos difíciles momentos.

El emotivo mensaje del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel

A través de sus canales oficiales, el CD Tenerife expresó su profundo dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel y aseguró que acompaña a sus seres queridos ante la tragedia.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, señaló la institución.

Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre CD Tenerife y FC Andorra, tras impactar con el arquero, Jesús Owono.

Asimismo, el club informó que la familia del futbolista agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas y solicitó “máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

¿Qué pasó con Jesús de Miguel durante el Tenerife-Andorra?

La muerte del delantero se produjo después del fuerte choque que protagonizó con el arquero Jesús Owono durante el encuentro entre CD Tenerife y FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife.

El incidente ocurrió en el minuto 98, cuando el guardameta salió de manera temeraria y terminó impactando con su rodilla contra el tórax de De Miguel, quien estaba pendiente del balón y no esperaba el cruce con su rival.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Tras el impacto, el delantero sufrió una emergencia médica. Según las primeras hipótesis difundidas sobre el caso, habría presentado una parada cardiorrespiratoria.

Owono fue expulsado por la acción y, después de dirigirse inicialmente hacia los vestuarios, advirtió la gravedad de lo sucedido y mostró preocupación por el estado del atacante.

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