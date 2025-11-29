La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo nos deja imperdibles momentos como el que protagonizaron Felipe Melo y Carles Puyol. Ambos llamaron la atención en la previa del partido y las imágenes captaron toda la situacón. ¿Qué pasó?

Minutos antes de la salida de los equipos, Felipe Melo quiso entregarle el trofeo de la Copa Libertadores a Puyol, sin esperar la negativa de este en sostenerlo entre sus manos. “No, yo no la gané”, habría dicho el exfutbolista español, mostrando un gran respeto por esta competición.

Felipe Melo no se hizo problemas y continuó cargando la copa hasta cololcarla en el pedestal en la zona lateral de la mitad de la cancha. El trofeo luce hermoso, pero lo anecdótico fue esa interacción entre ambos exfutbolistas.

Para nadie es un secreto que Felipe Melo ganó el trofeo cuando era futbolista de Palmeiras, mientras que Puyol nunca jugó en un equipo sudamericano, pero muestra gran respeto por este certamen.

Felipe Melo, Julio César y Carles Puyol fueron los encargados de ingresar junto al trofeo de la bendita Copa Libertadores 🏆🔥



Felipe Melo se la quiso pasar a Puyol, pero el español no quiso por respeto a que solo la pueden tocarla los CAMPEONES 🚬



pic.twitter.com/oyEj4NLFiP — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) November 29, 2025