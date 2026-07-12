¿No le gustó? Así reaccionó Mbappé al nuevo balón para la semifinal del Mundial 2026 ante España | VIDEO

Las semifinales del Mundial 2026 están próximas a jugarse y, con ello, el tradicional cambio de balón para disputar esta instancia del torneo. Francia fue una de las primeras selecciones en probarlo durante su entrenamiento previo al duelo contra España, donde Kylian Mbappé se robó todas las miradas con su espontánea reacción.

En un video difundido por el diario Marca, el delantero del Real Madrid tomó la pelota apenas la recibió y se quedó observándola durante varios segundos. Mbappé la giró con atención, examinó cada detalle del diseño y mostró un evidente gesto de sorpresa antes de comenzar a utilizarla sobre el césped.

Tras inspeccionarla, el capitán francés dejó caer el balón y ejecutó un potente remate para empezar a familiarizarse con el nuevo implemento que acompañará las semifinales y la final del Mundial 2026.

España también puso a prueba la nueva pelota

La selección española también tuvo su primer contacto con el nuevo balón durante la práctica previa al choque frente a Francia. Las imágenes mostraron a jugadores como Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Mikel Merino probándolo con naturalidad y dejando buenas sensaciones durante los ejercicios de definición y circulación.

El ambiente en el entrenamiento reflejó la confianza del plantel dirigido por Luis de la Fuente, que buscará imponerse a Francia para instalarse en la gran final del Mundial.

El nuevo modelo, denominado Trionda, presenta un cambio visual respecto al utilizado durante las rondas anteriores. Su diseño combina una base negra con detalles dorados, además de acabados en rojo y rosa que le otorgan una apariencia más llamativa para la etapa decisiva del torneo.

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