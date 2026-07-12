¿No le gustó? Así reaccionó Mbappé al nuevo balón para la semifinal del Mundial 2026 ante España | VIDEO
¿No le gustó? Así reaccionó Mbappé al nuevo balón para la semifinal del Mundial 2026 ante España | VIDEO
Por Redacción EC

Las semifinales del Mundial 2026 están próximas a jugarse y, con ello, el tradicional cambio de balón para disputar esta instancia del torneo. Francia fue una de las primeras selecciones en probarlo durante su entrenamiento previo al duelo contra España, donde Kylian Mbappé se robó todas las miradas con su espontánea reacción.

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